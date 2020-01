TG RDN del 31 gennaio 2020 (Di venerdì 31 gennaio 2020) CORONAVIRUS, COPPIA CINESI IN CONDIZIONI DISCRETE A SPALLANZANI La coppia di turisti cinesi ricoverata all’Istituto Spallanzani di Roma e’ “in condizioni discrete di salute”. Lo hanno detto oggi i medici della struttura nel corso di una conferenza stampa. Allo Spallanzani sono inoltre ricoverati altri 12 pazienti provenienti da altre zone della Cina, che presentano sintomi respiratori modesti e sono stati sottoposti ai test per la ricerca del virus”. Sono infine sotto osservazione 20 soggetti asintomatici, che risultato essere entrati in contatto con la coppia di cinesi. Intanto questa mattina a Fiumicino sono atterrati gli ultimi cinque voli in arrivo dalla Cina dopo la chiusura dei voli annunciata dal premier Conte. Circa mille i passeggeri sbarcati e sottoposti alle misure di controllo. ROMA, FORZAVANO SERRANDE NEGOZI A CENTOCELLE: FERMATI 4 MINORI I ... romadailynews

