Scontro frontale in Valganna, Varese: gravissimi due uomini di 29 e 30 anni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Bruttissimo incidente sulla strada statale 233, all’altezza del centro abitato di Ganna in direzione Varese. Nella notte fra giovedì 30 e venerdì 31 gennaio, infatti, due uomini sono rimasti gravemente feriti in seguito a uno Scontro frontale in Valganna (Varese). Da quanto si apprende, le due persone, di 29 e 30 anni, sono state immediatamente soccorse dall’elicottero e trasferite in ospedale in codice rosso. Un’altra donna, invece, è uscita miracolosamente illesa dal sinistro. Varese, Scontro frontale in Valganna Tragico incidente in Valganna (Varese) nella notte tra giovedì e venerdì 31 gennaio: intorno all’una e cinquanta, infatti, è avvenuto uno Scontro frontale tra due auto. Da quanto si apprende, lo schianto è avvenuto in prossimità del centro abitato di Ganna, in un tratto in cui la carreggiata è delimitata da blocchi di cemento armato. Poco distante, ... notizie

