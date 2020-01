Nell'Inverno che non c'è, ecco le NEVE in Irlanda: video meteo (Di venerdì 31 gennaio 2020) V1 In questo periodo si sta facendo un gran parlare dell'Inverno che non c'è, giustamente, eppure negli ultimi giorni la possente depressione nord atlantica che ha investito le Isole Britanniche ha portato fitte nevicate in diverse zone. Ad esempio in Irlanda, a cui si riferiscono le immagini che vi proponiamo. meteogiornale

mayu94340900 : RT @robyeyli: #VentagliDiParole Un angolo anche piccolo, un nido, un quasi dove restare a rinverdire il blu amorfo spezzato di luce Un pos… - theofania40 : RT @robyeyli: #VentagliDiParole Un angolo anche piccolo, un nido, un quasi dove restare a rinverdire il blu amorfo spezzato di luce Un pos… - _cherrybii : Non bevo caffè, il mio energizzante mattutino il bidet quando si blocca la caldaia nell'inverno milanese + chilly gel formula fresca -