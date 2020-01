Lutto nel mondo dei motori, si è spento John Andretti (Di venerdì 31 gennaio 2020) John Andretti è morto all’età di 56 anni. All’ex pilota nel 2017 era stato diagnosticato un cancro al colon. Una battaglia che non è riuscito a vincere. ROMA – Grave Lutto nel mondo dei motori. E’ morto all’età di 56 anni John Andretti, ex pilota della Nascar e vero talento delle quattro ruote. Il decesso è avvenuto nella serata di giovedì 30 gennaio 2020 anche se le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni. Il cancro al colon (diagnosticato nel 2017) lo ha sensibilmente consumato con un quadro clinico diventato molto grave in questo primo mese del nuovo decennio. Chi era John Andretti Nato nel 1963 negli Stati Uniti, il nome di John Andretti (nipote del grande Mario) sarà sempre legato alla Nascar. Diciassette anni al volante dei suoi bolidi fino al 2010 quando ha deciso di appendere il casco al chiodo. Nonostante quasi 400 gare, le ... newsmondo

sole24ore : Lutto nel basket:?#KobeBryant morto in un incidente di elicottero in California. La figlia di 13 anni tra le 5 vitt… - Radio1Rai : ??Lutto nel mondo dello sport. La star dell'Nba Kobe Bryant è morta nello schianto del suo elicottero in California.… - Noovyis : (Lutto nel mondo della tv: è morto Antonino Riccardo Luciani. Il cordoglio di parenti e amici) Playhitmusic -… -