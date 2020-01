LIVE Zverev-Thiem 6-3 4-6 6-7 2-2, Australian Open 2020 in DIRETTA: il tedesco pareggia il conto nel 4° set (Di venerdì 31 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Male con il dritto in manovra Zverev, traiettoria lunga del teutonico. 15-0 Ace centrale di Thiem. Seconda di servizio robusta di Zverev e lungo il rovescio di Thiem. 2-2 nel 4° set e al servizio l’austriaco. 40-0 Out il dritto in recupero di Thiem, su questo bel rovescio di Sascha. 30-0 Bravo Zverev in questi due scambi, si prende bene la rete con il dritto e conclude facilmente con i colpi di volo. 2-1 Thiem nel 4° set, gran cross di dritto lungolinea dell’austriaco su cui Zverev non può nulla. Il tedesco al servizio. 40-15 Lungo il rovescio lungolinea di Zverev, poco centrato con questo fondamentale oggi. 30-15 Servizio-dritto di Thiem, facilitato da una risposta troppo corta di Sascha. 15-15 Doppio fallo di Thiem. 15-0 Servizio slice di Thiem che continua a fare sempre tanti punti sul lato destro di Zverev, incapace ... oasport

