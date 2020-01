LeBron James e Anthony Davis: un tatuaggio per ricordare Kobe Bryant (Di venerdì 31 gennaio 2020) I due campioni dei Los Angeles Lakers, LeBron James e Anthony Davis hanno deciso di omaggiare il compagno Kobe Bryant con un tatuaggio. Infatti, già nell’ultima seduta di allenamento, la stella dei Lakers, James, ha sfoggiato il tatoo sulla coscia in ricordo dell’amico morto in un incidente aereo. Si tratta di un serpente che nonostante non sia ancora perfettamente visibile richiama certamente Black Mamba. La stessa figura si trova anche stampata sulla pelle di Davis. LeBron Kames e Kobe Bryant, tatuaggio Kobe Bryant è morto in un incidente aereo nella serata del 26 gennaio 2020: insieme a lui ha perso la vita anche la figlia Gianna Maria e altre 9 persone. Le due stelle dei Lakers LeBron James e Anthony Davis, però, anno voluto ricordare il grande Kobe Bryant con un tatuaggio. Sulla coscia sinistra di King LeBron, infatti, è apparsa una figura particolare. Si tratta di un ... notizie

