La TOP 11 del calciomercato, i migliori acquisti di gennaio: spiccano i colpi a centrocampo [GALLERY] (Di venerdì 31 gennaio 2020) Da poco più di due ore, anche il calciomercato invernale ha chiuso le porte. Come sempre, ultima giornata molto intensa, tra colpi di coda, rifiuti, trattative saltate dopo settimane di abboccamenti e ufficialità sul gong. Tra gli acquisti che hanno sicuramente reso entusiasmante questa sessione, gli arrivi di Ibrahimovic ed Eriksen. Lo svedese, seppur in chiusura di carriera, resta un calciatore in grado di trascinare un intero spogliatoio, prova ne è il recente cammino del Milan. Il danese, invece, è il classico top player che innalza la qualità dell’Inter e dell’intera Serie A. calciomercato – acquisti, cessioni e probabili formazioni delle 20 di A: il TABELLONE completo Ma non sono stati, ovviamente, soltanto questi gli innesti effettuati dalle squadre italiane. Come sottolineato nel nostro pagellone, un ruolo importante lo hanno recitato compagini come ... calcioweb.eu

