La Figc userà l’Agenzia delle Entrate per far pagare le tasse ai club (Di venerdì 31 gennaio 2020) La cartelle dell’Agenzia delle Entrate busseranno alla porta delle squadre di calcio. Il direttore vicario delle Entrate, Aldo Polito, e il presidente della Figc, Gabriele Gravina, hanno infatti sottoscritto un protocollo d’intesa che consentirà ai due enti di verificare l’equilibrio finanziario delle società professionistiche in vista della prossima stagione. L’accordo prevede uno scambio di informazioni e l’acquisizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di dati utili alle attività di controllo sul rispetto degli obblighi fiscali. Insomma, Federcalcio e Agenzia delle Entrate si parleranno e non lasceranno scampo alle società. L’accordo prevede che entro due giorni dalla sottoscrizione, la Figc trasmetterà alle Entrate l’elenco delle società sportive con denominazione sociale e codice fiscale o partita Iva, per permettere ... ilnapolista

