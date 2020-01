‘Gf Vip 4’, è ufficiale: Serena Enardu è una nuova concorrente! (Di sabato 1 febbraio 2020) La nuova puntata del Grande Fratello Vip 4 ha riservato ai telespettatori una grande sorpresa: l’ingresso di Serena Enardu come concorrente. L’ex tronista di Uomini e Donne era già apparsa nella prima puntata del reality, quando ha avuto un incontro molto emozionante col suo ex, il cantante Pago. I due si erano lasciati durante il falò di confronto al termine della loro esperienza a Temptation Island Vip. Oggi, a distanza di mesi, i due sono ancora lontani, ma nella Casa Pago ha esternato la volontà di tornare sui suoi passi e dare una seconda possibilità a Serena. La sarda aveva, infatti, dichiarato il suo amore a Pago durante la prima puntata. In quell’occasione, Signorini aveva aperto un televoto chiedendo al pubblico se volesse far rimanere Serena. I telespettatori avevano negato questa possibilità all’ex tronista che aveva dunque dovuto rinunciare alla sua ... isaechia

