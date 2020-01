Epidemia di Coronavirus, l’app Plague Inc. è la più scaricata in Cina (Di venerdì 31 gennaio 2020) Mentre tutto il mondo guarda con apprensione l’Epidemia di Coronavirus in Cina, con casi che escono dai confini e arrivano anche in Europa, Italia compresa, ecco che i cinesi per informarsi scaricano l’app Plague Inc. Che in realtà è un gioco e non serve per informarsi. Quando in Africa nel 2014 era scoppiata l’Epidemia di ebola, l’app Plague Inc era in cima ai download. E lo è di nuovo oggi. In Cina e anche negli Stati Uniti molti hanno scaricato questa applicazione che altro non è che un videogioco di simulazione, ideato nel 2012 dalla Ndemic Creations. Un gioco, per l’appunto. Non un’app utile per contrastare l’Epidemia in corso. L’app Plague è un videogioco che permette di creare epidemie per poter distruggere tutta l’umanità. All’inizio si sceglie quale agente patogeno sarà causa della nostra distruzione e poi altre ... bigodino

MinisteroSalute : #Coronavirus, l'Organizzazione mondiale della sanità dichiara l'epidemia un'emergenza di sanità pubblica di interes… - riotta : La #Cina provando a centralizzare ogni scelta #coronavirus a Pechino e censurare le notizie ha contribuito a diffon… - Tg3web : ?? L’Organizzazione Mondiale per la Salute dichiara l’emergenza sanitaria internazionale per l’epidemia di #coronavirus -