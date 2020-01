Corti sui ciclici o comprare pharma Far soldi in Borsa col Coronavirus (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il panico da Coronavirus continua a mettere sotto pressione i mercati finanziari mondiali, ma persino ora è possibile guadagnare. Come? Evitando di investire nei settori più direttamente legati ai consumi e quindi a maggior rischio in caso di rallentamento economico, o sottoscrivendo opzioni "put" su titoli e indici, da Saipem a Ferragamo, da Disney a Starbucks, da Lvmh a Ferrari. Oppure scommettendo sui indici e titoli farmaceutici e minerari che potrebbero trarre beneficio da questa vicenda. Tenendo anche presente che il ritorno in auge dell'oro e del palladio come "beni rifugio" per ora non ha interrotto la corsa di asset alternativi come i Bitcoin ma potrebbe farlo a breve. Segui su affaritaliani.it affaritaliani

Affaritaliani : Corti sui ciclici o comprare pharma Far soldi in Borsa col Coronavirus - SalaLettura : RT @AlmiraUva: #LeggoSimenon #SalaLettura @SalaLettura Sui calzoncini corti,la signorina Berthe,che a suo dire non aveva altro da metters… - RetwittL : RT @AlmiraUva: #LeggoSimenon #SalaLettura @SalaLettura Sui calzoncini corti,la signorina Berthe,che a suo dire non aveva altro da metters… -