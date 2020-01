Cina ‘chiusa’ per virus, anche il Gran Premio di Shanghai a rischio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Coronavirus mette a rischio il Gran Premio di Shanghai. La decisione definitiva sarà presa nelle prossime settimane. Shanghai (Cina) – Non è stato un inizio anno semplice per la Formula 1. Dopo l’allarme (ora rientrato) dell’Australia, adesso c’è da capire il futuro dell’appuntamento cinese. Il Coronavirus mette a (serio) rischio il Gran Premio di Shanghai in programma il prossimo 19 aprile. Nessuna comunicazione ufficiale, al momento, ma la Federazione della Cina ha vietato ogni evento proprio fino ad aprile. La Liberty Media ha intensificato i contatti con le autorità cinesi per capire meglio come procedere. La decisione sarà presa nelle prossime settimane ma il calendario rischia di subire modifiche importanti. Cina chiusa per virus, a rischio la Formula 1 Il Coronavirus mette a rischio la Formula 1. I dubbi saranno sciolti solo nelle ... newsmondo

