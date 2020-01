Caso al Parma, D’Aversa: “Gervinho non si fa vedere, vuole andare via” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ultime ore di calciomercato, attivissimo il Parma che prova a concludere le ultime trattative. Sono arrivate importanti indicazioni in conferenza stampa, ha parlato l’allenatore D’Aversa che si è soffermato soprattutto su Gervinho, vicino all’Al-Sadd. “Gervinho? Non è convocato perché negli ultimi tre allenamenti non si è presentato. Mi aveva parlato, quattro giorni fa, di questa possibilità, credo che sia stato venduto. Per me era un giocatore importante, ma è più importante il gruppo a disposizione. Grassi verrà con noi, mi ha dato la disponibilità anche se in settimana si è allenato poco per via di un virus. Cornelius ha avuto un problemino e ha terminato l’allenamento in anticipo: mi auguro domani di averlo a disposizione”. LEGGI ANCHE –> Calciomercato, ansia in casa Inter. Innesto della Fiorentina, colpo di scena al Genoa e sorprese per Samp, ... calcioweb.eu

repubblica : Coronavirus, la coppia cinese in Italia era stata a Parma. Un terzo caso sospetto [aggiornamento delle 11:47] - repubblica : Coronavirus, la coppia cinese era stata a Parma. Dubbi su un terzo caso a Roma [aggiornamento delle 12:48] - Agenzia_Ansa : Virus Cina: caso sospetto a Parma, rientrava da Wuhan. Lievi sintomi su una donna ricoverata all'Ospedale Maggiore… -