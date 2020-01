Brexit, tutte le partite che restano aperte tra Ue e Regno Unito (Di venerdì 31 gennaio 2020) Brexit, tutte le partite che restano aperte tra Ue e Regno Unito Da oggi, 31 gennaio 2020, comincia per il Regno Unito un complicato e laborioso periodo di transizione che, in base a una norma proposta dal governo conservatore di Boris Johnson e approvata dal Parlamento di Westminster, dovrebbe concludersi entro quest’anno con l’entrata in vigore dell’accordo con l’Ue sulle nuove relazioni bilaterali. Un calendario oltremodo ambizioso: in soli 11 mesi si dovrebbe completare non solo il negoziato, ma anche il processo di ratifica. In questo periodo il Regno Unito rimarrà nell’unione doganale e nel mercato unico. Le relazioni commerciali con i paesi Ue non cambieranno: beni e servizi continueranno a circolare liberamente da e verso il continente. Il Regno Unito dovrà inoltre continuare a seguire le regole dell’Ue, a rispettare le sentenze della Corte di giustizia europea e a contribuire ... tpi

