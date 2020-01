Alba Parietti dice che Salvini le ha scatenato gli odiatori contro (Di venerdì 31 gennaio 2020) Alba Parietti è stata protagonista di uno schema ormai tristemente noto. La presentatrice, nel corso del programma televisivo Stasera Italia, aveva detto che alcune persone dovrebbero informarsi prima di dare il voto. Secondo Matteo Salvini, le dichiarazioni di Alba Parietti avrebbero avuto come bersaglio gli elettori della Lega, che – sempre secondo Matteo Salvini – sarebbero state definite ignoranti. LEGGI ANCHE > Alba Parietti: «Finché una popolazione non ha una adeguata preparazione non può votare in maniera legittima» Alba Parietti contro Matteo Salvini Ovviamente, Alba Parietti non aveva alcuna intenzione di offendere gli elettori della Lega. Ma tutto ciò non ha impedito a Matteo Salvini di scrivere un post in cui attaccava la presentatrice e opinionista televisiva. «Mi dicono che oggi Matteo Salvini mi abbia citata, utilizzando una frase estrapolata da Satsera ... giornalettismo

NicolaPorro : Per la #sinistra radical chic il popolo e la democrazia sono buoni solo a fasi alterne. Il commento di… - HuffPostItalia : Alba Parietti: 'Chi non ha adeguata istruzione non può votare in modo legittimo'. È polemica - AValvecchia : RT @Libero_official: Alba Parietti vorrebbe abolire il suffragio universale: 'Vota solo chi è istruito'. Salvini risponde: 'Arroganza di #s… -