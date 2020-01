Agrigento, giornalista morta di malaria dopo un viaggio in Nigeria: sette tra medici e infermieri indagati per omicidio colposo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sono sette le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Loredana Guida, la giornalista agrigentina di 44 anni deceduta lunedì notte dopo aver contratto la malaria durante un viaggio in Nigeria. La Procura indaga per omicidio colposo alcuni medici e infermieri dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento: non hanno subito diagnosticato la malattia alla donna. Secondo quanto avevano riferito i familiari, la donna, dopo aver accusato febbre alta e nausea, una volta tornata dalla vacanza, si era recata al pronto soccorso. Qui ha trascorso 9 ore senza che le diagnosticassero una malattia specifica: quindi ha firmato le dimissioni ed è tornata a casa nonostante, sempre come hanno raccontato i parenti, avesse spiegato ai medici di esser appena tornata da un viaggio in Africa. Cinque giorni dopo però le condizioni di salute di Guida sono peggiorate: è ... ilfattoquotidiano

