A più di 80 anni diventano modelli | la coppia di nonni fashion spopola sui social

Emma Marrone a Sanremo 2020 per Gli Anni più Belli e un po’ di Fortuna : Emma Marrone a Sanremo 2020 come ospite, e non solo. L'artista salentina è pronta al ritorno sul palco dopo la conduzione con Carlo Conti nel 2015 e dopo i problemi di salute che l'hanno colpita nei mesi appena trascorsi. Sul palco del Teatro Ariston, ci sarà spazio per raccontare Fortuna, suo ultimo album di inediti. La sua partecipazione è attesa per il 4 febbraio, serata inaugurale del Festival di Sanremo che raggiungerà con il cast di ...

“Gli anni piu’ belli” di Gabriele Muccino al cinema dal 13 febbraio : Il trascorrere del tempo, l’amicizia, l’omaggio ai grandi registi del passato. Questi i temi principali dell’ultimo film di Gabriele Muccino, “Gli anni piu’ belli” , presentato oggi alla stampa alla presenza del regista e degli attori principali. Riccardo (Claudio Santamaria), Paolo (Kim Rossi Stuart), Giulio (Pierfrancesco Favino) e Gemma (Micaela Ramazzotti) sono i protagonisti del film, che da adolescenti diventano adulti, in un arco ...

Gli anni più belli per Gabriele Muccino : «Quelli con un traguardo da raggiungere - raccontiamo una generazione di cambiamenti» | Video : Gabriele Muccino è tornato e con Gli anni più belli, come ogni altro suo film, è destinato a dividere. Questo sicuramente è un Muccino molto intimo, quasi autobiografico sotto certi aspetti come ci ha confessato durante la presentazione del film a Roma. Gli anni più belli racconta quarant’anni di vita di quattro adolescenti che diventano uomini. Racconta le loro speranze, le loro delusioni, i loro successi e i loro fallimenti specchio ...

ESTREMIZZAZIONE METEO : gli ultimi anni i più caldi da secoli. Lo studio : Gli ultimi anni potrebbero essere i più caldi della storia recente METEO climatica: lo dimostra uno studio importante, condotto da S. Rahmstorf, su cui fanno fede i dati ottenuti da Shakun et al. (2012) e Markun et al. (2013).Chiariamo subito il punto: stiamo parlando degli ultimi 100 anni (quindi non del 2018 o 2019 in sé), ma il discorso è comunque allarmante. L'anomalia delle temperature medie globali negli ultimi 20000 anni, con ...

‘Uomini e Donne’ - Gianni Sperti rivela quale personaggio ha più amato e quale lo ha più deluso nel Trono over. E a proposito di Paola Barale… : E’ da quasi vent’anni che il celebre opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, insieme alla sua compagna di seduta, Tina Cipollari, ci tiene compagnia durante i pomeriggi del dating show di Maria De Filippi. E proprio a proposito del programma pomeridiano, l’irriverente opinionista ha rilasciato un intervista al Magazine di Uomini e Donne per parlare di cosa ne pensa del Trono Classico e del Trono Over, confessando anche i ...

Uomini e Donne - morto a 38 anni : è andato a letto e non si è più svegliato - fan increduli : Grave lutto per Claudia Velli Qualche ora fa un’ex tronista di Uomini e Donne è stata colpita da un gravissimo lutto. Stiamo parlando di Claudia Velli che al Trono classico scelse Francesco Arca. Stando a quanto scritto da vari siti sul web, il suo ex compagno, Matteo Voltolina, è stato trovato privo di vita all’interno di una stanza di un ostello di Mestre. Al momento non si conoscono le cause della morte, ma con molta probabilità ...

Si è spenta la donna più anziana del mondo : si chiamava Fotima Mirzokulova e aveva 127 anni : Fotima Mirzokulova era l’ultima donna ancora in vita dall’Ottocento: si dice che la vecchina, morta pochi giorni fa, abbia raggiunto i 127 anni Fotima Mirzokulova era una vecchina originaria del Taigikistan (Asia centrale) che è diventata famosa per un record inarrivabile che sarebbe riuscita a raggiungere, e cioè quello dei 127 compleanni compiuti. Ebbene sì: […] L'articolo Si è spenta la donna più anziana del mondo: si chiamava Fotima ...

Emma - morta a 10 anni a causa di un virus letale : “Forse lassù avevano bisogno di un angelo in più” : È stata uccisa da un virus influenzale letale la piccola Emma, morta a Treviso martedì 28 gennaio dopo un ricovero d'urgenza all’ospedale Ca’ Foncello. Le complicanze del virus sarebbero scaturite da un'infezione contro la quale i medici non hanno potuto nulla. Sconvolta la comunità trevigiana che si è stretta intorno alla famiglia, in particolare a papà Marco e mamma Piera.Continua a leggere

Ecco i danni se i bimbi mangiano più di 5 cucchiaini di zucchero al giorno : Ecco cosa succede ai bimbi se mangiano più di 5 cucchiaini di zucchero al giorno: comporta gravi danni nel bimbo in età adulta, dall’obesità all’aggressività sino all’abuso di sostanze stupefacenti Non ci vuole dicerto la scienza per dimostrare che lo zucchero nella dieta quotidiana di un bambino comporta dei danni collaterali , a volte gravi […] L'articolo Ecco i danni se i bimbi mangiano più di 5 cucchiaini di zucchero ...

Va a letto in perfetta salute ma non si sveglia più : bimba di 2 anni morta all’improvviso : Si è spenta a 2 anni e improvvisamente una bimba inglese che quando è andata a letto non presentava alcun malessere: i genitori sono sconvolti Non aveva alcuna malattia nè alcun segno di malessere ma dopo essere andata a dormire non si è più svegliata. La famiglia della piccola Aaliyah Jayde Nolan è sconvolta: la […] L'articolo Va a letto in perfetta salute ma non si sveglia più: bimba di 2 anni morta all’improvviso sembra essere il ...