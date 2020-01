Yara e i 54 DNA, l’esperta: “Bossetti è ignoto 1: smettiamola di tormentare i Gambirasio” (Di giovedì 30 gennaio 2020) La notizia dell'esistenza di 54 nuovi DNA di ignoto 1 ha riportato il caso Yara sulle pagine di cronaca. Mentre l'avvocato dell'ergastolano, Massimo Bossetti annuncia la richiesta di revisione, la genetista Marina Baldi, è intervenuta per spiegare cosa significa veramente questa notizia: "Il profilo individuato è attribuito a Bossetti al di là di ogni ragionevole dubbio: Forse sarebbe ora di lasciare in pace questa famiglia che ha già perso una figlia in modo atroce e che si trova da anni nel tritacarne mediatico". fanpage

leggoit : #Yara, Oggi : «Ci sono 54 campioni di Dna di Ignoto 1». #Bossetti chiederà revisione del processo? -