Whirlpool Napoli, i sindacati dicono no alla chiusura. Sciopero di 16 ore in tutte le aziende del gruppo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Fiom, Fim e Uilm dichiarano 16 ore di Sciopero per tutto il Gruppo Whirlpool, le prime 8 ore con articolazione territoriale con presidi davanti agli stabilimenti, le altre 8 in occasione della mobilitazione nazionale che verrà definita nelle prossime settimane. «Riteniamo gravissima e inaccettabile la iniziale conferma di Whirlpool di voler chiudere Napoli il 31 marzo prossimo e insufficiente la mediazione del Governo che è riuscita solo a spostare il termine al 31 ottobre», si legge in una nota congiunta diffusa il giorno dopo l’incontro al Mise. L'articolo Whirlpool Napoli, i sindacati dicono no alla chiusura. Sciopero di 16 ore in tutte le aziende del gruppo proviene da Ildenaro.it. ildenaro

