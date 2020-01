Virus, Speranza: gestito come la peste

Virus, pur essendo classificato come di tipo B al pari di quelli della Sars, dell'Aids e della polio, viene gestito come se fosse di classe A, la stessa del colera e della peste". Lo ha affermato il ministro della Salute, Speranza, nell'informativa alla Camera sul coronaVirus. "L'italia -ha proseguito- è uno dei Paesi che ha uno degli approcci più protettivi". Il ministro ha poi aggiornato i dati: 7.711 contagi e 170 decessi; oltre 700telefonate in un giorno al numero 1500 potenziato per fornire informazioni.(Di giovedì 30 gennaio 2020) "Il nuovo, pur essendo classificatodi tipo B al pari di quelli della Sars, dell'Aids e della polio, vienese fosse di classe A, la stessa del colera e della". Lo ha affermato il ministro della Salute,, nell'informativa alla Camera sul corona. "L'italia -ha proseguito- è uno dei Paesi che ha uno degli approcci più protettivi". Il ministro ha poi aggiornato i dati: 7.711 contagi e 170 decessi; oltre 700telefonate in un giorno al numero 1500 potenziato per fornire informazioni.(Di giovedì 30 gennaio 2020)

