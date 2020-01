Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Brexit: Johnson dice sì ai controlli alle frontiere (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Si avvicina inesorabile la data ufficiale della Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dal'Ue, 30 gennaio 2020, ilsussidiario

juventusfc : Mercoledì intenso al #JTC. Qui ?? - SkyTG24 : ?? #Coronavirus ?? Negativo il caso sospetto a #Napoli ?? Gli aggiornamenti in tempo reale sono sul nostro sito - SkyTG24 : #Coronavirus, in un giorno infezioni quasi raddoppiate. Un caso in Germania. LIVE -