‘Trono over’, Erik Pregnolato si racconta: “Tra me e Valentina Autiero non ha funzionato, ma non capisco il suo accanimento”. E svela quali sono le tre dame che più lo hanno colpito (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ha 36 anni, ha la passione per lo sport ed è uno dei cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne dalla fine dello scorso anno. Erik Pregnolato ha iniziato il suo percorso nel dating show di Canale 5 approfondendo la conoscenza con Valentina Autiero, conoscenza che però è durata solo tre settimane e attualmente invece sta frequentando Valentina Mangini che ha 12 anni in più di lui; Intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine ha spiegato come mai ha deciso di intraprendere questa avventura nel parterre di Uomini e Donne: Sì, sono decisamente una new entry, in quanto sono arrivato nel programma durante la seconda metà di novembre. In realtà già molto tempo fa avevo sostenuto dei provini per il Trono Classico di Uomini e Donne (avevo ventitrè anni). Poi mi sono fidanzato e sono stato in questi anni molto impegnato per lavoro. A luglio con la redazione ci siamo risentiti ed è stato ... isaechia

angelica9_6 : Quando parlate dei vecchi anni d’oro del trono over non condivido perché per me sono questi gli anni d’oro degli ov… - EliCau27 : RT @alientwin13: Voglio il trono over ovunque. Voglio un Grande Fratello coi protagonisti del trono over, voglio Amici edizione trono over,… - _alices_ : RT @alientwin13: Voglio il trono over ovunque. Voglio un Grande Fratello coi protagonisti del trono over, voglio Amici edizione trono over,… -