Stupra una donna che si era addormentata a una festa: 44enne condannato a 8 anni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un uomo di 44 anni, Bryan Poole, è stato condannato a otto anni di carcere nel Regno Unito per aver violentato una donna mentre dormiva. L’uomo, secondo quanto ricostruito dall’accusa, avrebbe preso il Viagra per poi infilarsi nel letto della vittima dopo una festa a casa. La donna si era addormentata dopo la festa. Un uomo di quarantaquattro anni nel Regno Unito è stato condannato a otto anni di carcere per uno stupro avvenuto nel maggio del 2017. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, lo Stupratore avrebbe approfittato di una donna che si era addormentata a una festa in una casa a Sale Moor. Il tabloid britannico Mirror scrive che Bryan Poole, questo il nome dell’uomo condannato per stupro, dopo aver notato che la sua vittima era andata a dormire avrebbe preso una pillola di Viagra e si sarebbe infilato nel suo letto. Quando la donna si è svegliata e si è resa conto di quanto ... limemagazine.eu

