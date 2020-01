Simone Montedoro contro la fine di Don Matteo: “Non mi stancherò mai” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Don Matteo chiude? Simone Montedoro rompe il silenzio: “Non mi stancherò mai di ripeterlo…” Anche Simone Montedoro (capitano Tommasi) è ‘sceso in campo’ contro la chiusura di Don Matteo dopo la dodicesima stagione, della quale si parla da tempo. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTV, nell’articolo dal titolo “Le star fanno appello alla Rai: Don Matteo non può andare in pensione!”, l’attore ha infatti dichiarato: Don Matteo a me come attore ha dato veramente tanto e non mi stancherò mai di ripeterlo … le decisioni sulla chiusura, comunque, riguardano la produzione. “Io spero che Don Matteo possa continuare all’infinito, o almeno finché i telespettatori lo chiedono e lo vogliono” ha poi sottolineato. Anticipazioni Don Matteo 12, Simone Montedoro: “Con Terence Hill e Nino Frassica ... lanostratv

aledelfino95 : RT @DonMatteoRai: 'È lui o non è lui...? Cerrrto che è luiii!!!' ?????? Vi aspettiamo su @RaiUno insieme a Simone Montedoro e agli amici di #D… - AnnaLalochi6 : RT @ZeusMega: Un plauso alla bravura di Simone Montedoro!Spero di rivederlo presto in qualche fiction da protagonista!! #DonMatteo #DonMa… - infoitcultura : Simone Montedoro in Don Matteo 12, il Capitano Tommasi torna nella terza puntata del 23 gennaio: video anteprima -