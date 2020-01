Sicurezza, Zingaretti annuncia nuovi decreti. Lamorgese accelera: “Presto modifiche a dl Salvini” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha annunciato nuovi decreti Sicurezza, in sostituzione di quelli di Salvini: "Noi vogliamo fare dei nuovi decreti per la Sicurezza urbana, che vuol dire accoglienza, pulizia delle strade, illuminazione, periferie". Lamorgese annuncia modifiche già al prossimo Cdm: "Credo la prossima settimana. Noi siamo pronti". fanpage

