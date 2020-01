Sanremo 2020, Matteo Salvini contro la RAI: “Compensi pazzeschi” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ad una settimana dall'inizio del Festival di Sanremo 2020, Matteo Salvini, terminati gli impegni elettorali, attacca la RAI per i compensi di Amadeus e dei suoi ospiti. Matteo Salvini entra a gamba tesa su Sanremo 2020, attaccando la RAI per i compensi di Amadeus e Roberto Benigni, ragionando su cifre mai confermate da Viale Mazzini. Matteo Salvini questa volta non usa il citofono ma affida la sua protesta a Twitter, condividendo un titolo del Corriere della Sera dove sono indicati i guadagni di Amadeus, Roberto Benigni e Georgina Rodriguez. Salvini, reduce da risultati elettorali non esaltanti, sceglie un atteggiamento più soft: "Senza voler criticare a tutti i costi, mi sembrano cifre pazzesche" scrive sul suo profilo. Secondo la pagina condivisa del quotidiano di Milano, Amadeus percepirà 500mila ... movieplayer

GiovanniFerrar : Felice di rivedere @MarroneEmma sul palco dell’Ariston! - repubblica : Sanremo 2020, Elodie: 'Mai appoggiata a un uomo, noi donne dobbiamo salvarci da sole' - Radio105 : Emma sarà anche a Sanremo 2020! @MarroneEmma ? #Emma #EmmaMarrone #Sanremo2020 #30gennaio #Radio105 -