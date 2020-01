Il modem deve essere libero per davvero anche in Italia (Di giovedì 30 gennaio 2020) (foto: Pixabay) La giustizia amministrativa ha dato ragione all’Autorità di garanzie delle comunicazioni (Agcom) rispetto al diritto degli utenti di utilizzare un modem libero, non fornito dal gestore della rete internet, come sancito da una delibera dell’Authority. Il Tar del Lazio ha così respinto i ricorsi presentati dalle compagnie Tim e Wind 3 che contestavano la delibera e chiedevano una sospensione della decisione di Agcom. Cosa cambia? Con la decisione della corte amministrativa viene quindi definitivamente stabilito il diritto degli utenti di decidere se utilizzare il modem fornito dall’operatore oppure se scegliere di sottoscrivere un contratto che non lo preveda. Il diritto al modem libero è garantito sia sui contratti già attivi da oltre un anno sia su quelli nuovi. In sostanza, se un utente sta pagando un modem incluso nel proprio contratto con il gestore di rete può ... wired

