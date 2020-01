Emma Marrone non sarà più bionda: «I medici mi hanno sconsigliato di tingermi» (Di giovedì 30 gennaio 2020) È stata annunciata come una delle superospiti di Sanremo 2020. Emma Marrone ritornerà sul palco dell’Ariston otto anni dopo il suo trionfo con Non è l’Inferno e lo farà nei panni della special guest di una delle cinque puntate della 70ma edizione targata Amadeus. Lo farà, però, con un look diverso. Come anticipato dal Corriere della Sera, che ospiterà una sua intervista sul settimanale Sette, infatti, Emma Marrone non sarà più bionda. Potrebbe addirittura non esserlo mai più. LEGGI ANCHE > L’annuncio di Emma Marrone: «Devo fermarmi per un problema di salute» Capelli Emma Marrone: «Non saranno più biondi» «Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi – ha detto Emma -. Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda. L’importante è sapere che sono bionda dentro». Emma Marrone, nella seconda ... giornalettismo

GabrieleMuccino : Emma Marrone e Claudio Santamaria sono Anna e Riccardo #Gliannipiùbelli #13Febbraio - raimovie : Ospite a @SanremoRai quest'anno c'è @MarroneEmma una cantante, un'artista, una donna che non smette di stupirci, tr… - GeofrayB : RT @Corriere: Domani su 7, Emma Marrone a Sanremo: «Dopo il tumore, mai più bionda» -