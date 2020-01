Australian Open 2020: pagelle 30 gennaio. Djokovic vola in finale, Muguruza da sogno (Di giovedì 30 gennaio 2020) Gli Australian Open 2020 sono arrivati nella fase più calda. Novak Djokovic è il primo finalista per quanto concerne il tabellone maschile. In campo femminile si contenderanno il titolo Garbine Muguruza e Sofia Kenin. Andiamo a scoprire i promossi e i bocciati nelle pagelle odierne. pagelle 30 gennaio Australian Open Novak Djokovic 8: Il campione serbo ha vinto la sfida con Federer in tre set ma l’infortunio che ha colpito il numero tre del ranking ha condizionato inevitabilmente la prestazione di entrambi. Il campione in carica dello Slam Australiano ha messo in campo un buon gioco cercando spesso il dritto dell’avversario, in evidente difficoltà negli spostamenti verso destra. Djokovic è stato bravo a tenere alta la concentrazione e a portare a casa l’ennesima finale a Melbourne dove ha già trionfato per sette volte. Roger Federer 7: Un campione si vede anche e forse ... oasport

