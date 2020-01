Violenze Sessuali su due Fratellini: indagati 9 Religiosi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un nuovo caso di pedofilia. La Procura di Prato ha aperto un’inchiesta contro 9 Religiosi dell’ex comunità Discepoli dell’Annunciazione. Gli indagati sono 5 sacerdoti, 1 frate e 3 Religiosi. Tra i nomi, compare anche il nome del 73enne don Giglio Gilioli, fondatore del gruppo. Gli uomini dovranno, infatti, rispondere dell’accusa di Violenze Sessuali verso due Fratellini. I fatti contestati ai Religiosi sarebbero stati consumati tra il 2008 e l’estate del 2016. I luoghi invece sarebbero la sede di Prato situata in via Bologna e in quella in provincia di Lucca. I due Fratellini, che all’epoca dei fatti erano minorenni, erano stati affidati dai genitori alla comunità Discepoli dell’Annunciazione. Sebbene abbiano denunciato i fatti a distanza di anni, le vittime sono state comunque ritenute credibili. Per ora, dunque, le persone iscritte al registro ... youreduaction

amnestyitalia : Tortura, detenzione, sfruttamento e violenze sessuali rappresentano l’orrore quotidiano per rifugiati e migranti in… - Ilsaggiopetty : RT @alswolf: Lo scrivevo e torno a scriverlo. Noi NON siamo complici delle violazioni dei diritti umani in #Libia, delle torture, delle vio… - zazoomnews : Violenze sessuali su due fratelli minorenni: 9 religiosi indagati - #Violenze #sessuali #fratelli -