Tina Cipollari a una festa: interviene la polizia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dopo le registrazioni a Uomini e Donne Tina Cipollari si è recata a Napoli dove si sarebbe concessa una festa in limousine in compagnia di alcuni amici: l’evento non si sarebbe concluso nel migliore dei modi visto che l’opinionista e le persone che erano con lei sarebbero state fermate dalle forze dell’ordine. Tina Cipollari e la polizia Una festa in limousine per le strade di Napoli: così Tina Cipollari ha trascorso una serata qualsiasi dopo le registrazioni a Uomini e Donne. Secondo indiscrezioni l’evento sarebbe stato organizzato dal parrucchiere di fiducia dell’opinionista proprio per il lancio di un suo nuovo negozio, e lei ovviamente non ha declinato l’invito, anzi. Peccato che a metà serata sia gli ospiti dell’hair stilist sia l’opinionista del dating show di Maria De Filippi siano stati fermati dalle forze dell’ordine proprio ... notizie

