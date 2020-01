Tiberio Timperi chiede scusa dopo quella battuta sulla Calabria (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Unomattina in Famiglia, Codacons contro Tiberio Timperi: il conduttore replica Tiberio Timperi nella bufera. Una delle sue battute a Unomattina in famiglia non è piaciuta più di tanto al Codacons, che con un comunicato stampa ha attaccato il conduttore Rai. Il presentatore ha prontamente replicato su Instagram, chiedendo scusa per chi si è sentito offeso … L'articolo Tiberio Timperi chiede scusa dopo quella battuta sulla Calabria proviene da Gossip e Tv. gossipetv

