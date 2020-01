Scuola, 70mila posti in palio: ecco la roadmap dei concorsi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La macchina dei concorsi nella Scuola rientra in pista con l’obiettivo di portare al traguardo entro febbraio almeno tre dei quattro bandi in stand-by da mesi. Per un totale di 62-64mila posti da insegnante ilsole24ore

fisco24_info : Scuola, 70mila posti in palio: ecco la roadmap dei concorsi: La macchina dei concorsi nella scuola rientra in pista… - UmbriaVivo : Concorsi scuola 2020, bandi per 70mila docenti - infoitinterno : Concorsi scuola 2020, bandi per 70mila docenti -