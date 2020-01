Sanremo 2020, la scelta ecologica degli Eugenio in Via Di Gioia: «Ci andiamo in bicicletta» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dalle strade torinesi dove il percorso artistico è iniziato, tra cover e improvvisazioni rivolte ai passanti, al palco dell’Ariston nella categoria giovani. Gli Eugenio in Via Di Gioia, gruppo piemontese attivo da sette anni, ha scelto di arrivare al Festival di Sanremo con un mezzo poco canonico: la bicicletta. «In questa biciclettata che partirà dalla Liguria, precisamente da San Lorenzo al Mar, coinvolgeremo anche i nostri fan. Sabato 1 febbraio prendete la bici e venite con noi», dice Eugenio, voce della band. Eugenio OKIl tuo browser non supporta il tag iframe Il gruppo è da sempre molto attento alla tematiche ambientali: nel 2019 ha riscosso grande successo l’iniziativa di crowdfunding legata alla loro canzone Lettera al Prossimo: in meno di due settimane è stato raccolto il denaro necessario per piantare una migliaia di alberi e aiutare a ricostruire, ad un anno ... open.online

