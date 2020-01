Salvini e Giorgetti, un selfie per nascondere le tensioni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un selfie di circostanza per mettere a tacere chi li ha raccontati ai ferri corti, l’uno contro l’altro, distanti come due avversari. Via San Luigi de’ Francesi, Palazzo dei Beni Spagnoli, ore 15. Giancarlo Giorgetti, il numero due della Lega, entra in questo edificio e si reca nell’ufficio di Matteo Salvini, il segretario del fu Carroccio. Fra i due è il primo faccia a faccia dopo lo sconquasso del voto emiliano-romagnolo, la mancata spallata al Governo giallorosso, e la vittoria del centrodestra in Calabria a trazione moderata e non sovranista.Eccoli, allora l’uno di fronte dell’altro: Giancarlo e Matteo, Matteo e Giancarlo. Non si vedono da qualche giorno. Giorgetti non era presente venerdì scorso, a Ravenna, il giorno della chiusura della campagna elettorale. Né tanto meno la notte del voto al quartier generale, adibito allo ... huffingtonpost

