Salvini al citofono al Pilastro. Ora c'è un'inchiesta su un carabiniere (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Bartolo Dall'Orto Il carabiniere avrebbe fatto da tramite tra la Lega e la donna del Pilastro. L'Arma fa partire un'indagine interna Non si placano le polemiche per il "campanello". Anzi. A finire nel mirino adesso è un carabiniere, accusato di aver messo in contatto il leader della Lega e la cittadina che fece da cicerone a Salvini al Pilastro di Bologna. Secondo quanto riporta Repubblica, infatti, l'Arma avrebbe avviato una indagine interna per capire se il militare abbia o meno violato le ferree regole del corpo militare. Facciamo un breve passo indietro. Mancano poche ore all'aperture delle urne in Emilia Romagna, la tornata elettorale che porterà poi alla vittoria di Stefano Bonaccini. Salvini è al Pilastro, una zona difficile di Bologna. A guidarlo nella sua passeggiata elettorale è Anna Rita Biagini, una signora molto attiva sul territorio e che si è lamentata ... ilgiornale

