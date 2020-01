GF Vip, il pubblico ancora contro Antonio Zequila: “Squalifica immediata!” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Si mette male per Antonio Zequila: il pubblico del GF Vip chiede la sua squalifica immediata dal reality dopo quello che è successo in Casa. E non è nemmeno la prima volta che Zequila si distingue, diciamo così, per frasi poco consone. Dopo le scuse a Valeria Marini, definita “un cesso colossale”, era già accaduto nelle scorse ore che molti utenti della rete si scagliassero contro l’attore. Che avrebbe detto a uno dei 3 super boys fatti entrare da Alfonso Signorini per le ragazze della Casa: “Dagli un pugno in testa a quel biondo lì, sfondagli il cranio”. Sui social i telespettatori si sono infuriati: “Avete squalificato Salvo, adesso prendete provvedimenti”. ancora: anche negli scorsi giorni Zequila era stato messo pericolosamente a rischio per via di un’ipotetica bestemmia, poi verificata e smentita dalla produzione del GF Vip. (Continua dopo la foto) Poi, qualche giorno dopo, ... caffeinamagazine

