Gazzetta: L’Inter considera chiuso il mercato, salta l’operazione Llorente (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sfumano le ultime ipotesi di mercato in uscita che vedevano protagoniste il Napoli e l’Inter. I nerazzurri infatti che considerano chiuso il loro mercato dopo l’arrivo di Eriksen, hanno deciso di soprassedere su Llorente, considerato in prima istanza come sostituto di Lukaku. La decisione, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è stata presa da Conte in persona che vuole lasciare spazio anche al giovane Esposito “Fra Giroud e Llorente alla fine è spuntato Esposito. Sebastiano concede una decina di centimetri e svariate centinaia di gare ai rivali, ma alla fine potrebbe spuntarla lui. Dopo la chiusura del “colpo grosso” Eriksen gli ultimi giorni di mercato dovevano essere quelli del vice-Lukaku e del sostituto di Vecino: ieri in entrambi i casi si è arrivati alla conclusione di seguire la “soluzione interna”. Matias resta, Esposito viene promosso a quarta ... ilnapolista

Gazzetta_it : L’effetto #Ibrahimovic e un passo 'da scudetto': con Zlatan #Milan meglio di Juve e Inter - Gazzetta_it : L'interista #Politano stregato da #GinevraSozzi, ex di #Dybala. E la moglie lo scopre grazie a un investigatore pri… - Gazzetta_it : #Eriksen-#Inter: oggi l’accordo. #Conte ha l’asso per lo scudetto -