Folgorato mentre tenta di rubare cavi di rame: morto 32enne (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoEboli (Sa) – Nel tardo pomeriggio odierno, un giovane, M.S. di anni 32, pregiudicato, è morto Folgorato mentre tentava di rubare dei cavi di rame all’interno di una cabina Enel. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’Hotel Santa Cruz, in via Pezzagrande. In compagnia del deceduto due complici (entrambi pregiudicati), uno dei quali D.M. di anni 27 rimaneva gravemente ferito e trasportato presso l’ospedale di Eboli ricoverato in gravi condizioni. Il terzo, D.G. si dava alla fuga, ma veniva tempestivamente rintracciato dai Carabinieri. La salma dopo gli accertamenti degli inquirenti è stata restituita ai familiari su disposizione dell’A.G. di Salerno. I due superstiti dopo le cure mediche saranno deferiti per tentato furto aggravato in stato di libertà alla Magistratura. L'articolo Folgorato mentre tenta di rubare cavi di rame: morto ... anteprima24

LIRATV : Muore folgorato mentre cerca di rubare cavi di rame #vdf #cc #eboli #ladrodirame #scaricaelettrica #cronaca Un giov… - ottopagine : Folgorato mentre ruba cavi di rame da una cabina dell'Enel #Eboli -