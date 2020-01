Crespi d’Adda: un tesoro dell’archeologia industriale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Crespi d’Adda è un villaggio operaio fondato da Cristoforo Benigno Crespi nel 1877. E' l’esempio più integro e meglio conservato di villaggio operaio in Europa, e per questo è stato inserito nella Lista dei Patrimoni Mondiali dell’UNESCO. Ancora oggi è abitato principalmente dai discendenti dei lavoratori dell'epoca. fanpage

