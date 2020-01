Call of Cthulhu e Star Wars: Battlefront tra i Games with Gold di febbraio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Microsoft ha annunciato i giochi gratuiti di febbraio 2020 per i possessori di Xbox One e Xbox 360. A partire dal 1° febbraio, TT Isle of Man e Fable Heroes saranno gratuiti con l'abbonamento Gold. Quindi, il 16 febbraio, Call of Cthulhu e Star Wars: Battlefront potranno essere scaricati gratuitamente. Call of Cthulhu: "L'investigatore privato Pierce viene chiamato per indagare sulla tragica morte della famiglia Hawkins. Tuffati in un mondo di follia strisciante e orrore cosmico. Indizi criptici, figure oscure e puro terrore vi impediranno di conservare la vostra sanità mentale e risolvere un mistero ultraterreno".Leggi altro... eurogamer

