Calciomercato Napoli, De Laurentiis ora punta Rodriguez (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, De Laurentiis non si ferma: ora punta Rodriguez, il cui passaggio dal Milan al Fenerbache è saltato Nonostante sia naufragata la trattativa col Fenerbahce, in casa Milan rimane in uscita Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero non rientra nei piani di Pioli ed è stato ampiamente superato da Theo Hernandez nelle gerarchie per la corsia sinistra dei rossoneri. E sul giocatore nelle ultime ore, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, sarebbe piombato il Napoli di De Laurentiis. I due club sono al lavoro sulla formula: gli azzurri spingono per il prestito, i rossoneri vorrebbero inserire l’obbligo di riscatto. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

