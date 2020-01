Bioshock: The Collection, The Sims 4, e Firewall Zero Hour sono i titoli in arrivo a febbraio con PS Plus (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nel mese di febbraio gli abbonati a PS Plus potranno godere di ben cinque giochi. Bioshock: The Collection contiene tre leggendarie avventure in prima persona, The Sims 4 vi offre un completo controllo creativo sulla realtà e Firewall Zero Hour offre un'entusiasmante modalità multigiocatore online per i possessori di PS VR.Dalla città sommersa di Rapture alla metropoli sospesa di Columbia, Bioshock: The Collection vi farà esplorare luoghi affascinanti, maestosi, ma anche pericolosi, che non dimenticherete facilmente. Bioshock: The Collection include tutti e tre i giochi di questa premiata serie - Bioshock, Bioshock 2 e Bioshock Infinite - rimasterizzati in 1080p, inclusi tutti i contenuti aggiuntivi per giocatore singolo.La serie The Sims festeggia il suo 20° compleanno a febbraio e siete tutti invitati. Per l'occasione il gioco sarà disponibile nell'abbonamento PS Plus e grazie a lui ... eurogamer

