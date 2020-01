Terremoto ai Caraibi | scossa di magnitudo 7.7 -VIDEO- (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una violentissima scossa di Terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito i Caraibi. L’epicentro al largo delle coste della Giamaica. Un violentissimo sisma di magnitudo 7.7 si ha colpito i Caraibi, l’epicentro al largo delle coste della Giamaica. Tanta paura per l’allerta tsunami che per ora sembra sia rientrato come riferisce il Pacific Tsunami center. L’epicentro … L'articolo Terremoto ai Caraibi scossa di magnitudo 7.7 -VIDEO- è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

Agenzia_Ansa : Scossa di #terremoto di magnitudo 7.7 tra Cuba e Giamaica. Allerta tsunami nei Caraibi - fattoquotidiano : Terremoto di magnitudo 7.8 fra Cuba e Giamaica: allerta tsunami nei Caraibi - SkyTG24 : Terremoto ai Caraibi, evacuati edifici a Miami -