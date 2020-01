Strage di Corinaldo: i sei ragazzi della “banda dello spray” chiedono il rito abbreviato (Di martedì 28 gennaio 2020) I sei ragazzi accusati di essere i componenti della cosiddetta “banda dello spray” responsabile della Strage alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona), dove nella calca persero la vita sei persone, hanno chiesto di essere processati con il rito abbreviato in tribunale. I sei ragazzi accusati di essere i componenti della cosiddetta “banda dello spray” responsabile della Strage alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona), dove nella calca persero la vita sei persone, hanno chiesto di procedere con il rito abbreviato in tribunale. All’inizio di gennaio la Procura aveva richiesto il giudizio immediato e ora i legali degli concordano con l’ipotesi di celebrare il processo con un rito alternativo che permetta di avere uno sconto di pena in caso di condanna. Ugo Di Puorto, Andrea Cavallari, Moez Akari, Raffaele Mormone, Souhaib Haddada e Badr ... limemagazine.eu

