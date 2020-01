Salvini non si pente: rifarei tutto. Ma la sua strategia finisce sotto processo (Di martedì 28 gennaio 2020) Non si pente di niente, Matteo Salvini. Nemmeno di quella scena del citofono che ha fatto saltare sulle sedie persino i garantisti più blandi. "rifarei tutto". La sconfitta in Emilia Romagna brucia, nonostante l'oltre 30% dei consensi presi. Anche perché dopo aver trasformato l'appuntamento in un referendum su se stesso, si fa fatica a non prendersene sulle spalle tutta la responsabilità. La reazione sta tutta nella promessa di tuffarsi a capofitto nella sua specialità: la campagna elettorale. Perché presto si voterà in Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Puglia e Campania. "Fin qui ci sono state 9 elezioni regionali, ne abbiamo vinte 8 su 9, poteva andare peggio. Io sono un perfezionista e avrei preferito fare 9 su 9, ma ce ne sono sei in primavera e siamo già al lavoro per le squadre". Ma la sconfitta fa soprattutto finire sotto processo la sua gestione da "uomo solo al comando". ... ilfogliettone

giorgio_gori : Ha vinto @sbonaccini, ha vinto la buona politica che migliora la vita dei cittadini. Ha vinto l’#EmiliaRomagna oper… - NicolaPorro : Va bene tutto ma Conte scandalizzato dai modi e dai citofoni di Salvini non è il Conte che appoggiava Salvini agli… - matteorenzi : Ultimo commento sul voto in Emilia Romagna: forse qualcuno adesso ammetterà che la mossa del cavallo di agosto - ma… -