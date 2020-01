Rosa Bazzi aveva un nuovo amore? Parla la moglie di Marco Alberti (Di martedì 28 gennaio 2020) Georgia è la compagna di Marco Alberti. Per alcuni, l’ergastolano avrebbe avuto una relazione con Rosa Bazzi. In una lettera inviata al settimanale Giallo, Georgia ha voluto mettere in chiaro la situazione. La donna ha affermato che il defunto Marco era il suo più grande amore, smentendo qualsiasi presunta storia con la moglie di Olindo Romano. Alberti, a detta, della donna, avrebbe provato esclusivamente compassione nei confronti di Bazzi. Georgia ha descritto il suo uomo come una persona “straordinaria” e chi lo ha conosciuto lo può confermare. Olindo Romano e Rosa Bazzi: le decisioni della corte d’assise Sono trascorsi quasi 14 anni dalla strage di Erba. Il prossimo 3 febbraio la corte d’assise di Como dovrà decidere sull’analisi dei reperti rimasti su cui sono state trovate tracce biologiche presso la scena del crimine. Tracce che sembrano non ... kontrokultura

KontroKulturaa : Rosa Bazzi aveva un nuovo amore? Parla la moglie di Marco Alberti - - DunPiteog : Mi spiegate la differenza fra Anna Rita Biagini e Rosa Bazzi? - Agenpress : Strage di Erba. Avvocato: 'Rosa Bazzi non ha mai avuto nuovi amori in carcere. Ennesima fake-news'… -