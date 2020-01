Roma Lazio: Under catalizza il gioco a destra (Di martedì 28 gennaio 2020) Under ha dato parecchia imprevedibilità alla Roma contro la Lazio. Ha vinto la bellezza di 9 dribbling su 13 Con una Lazio schiacciata dietro (merito del gran pressing giallorosso) e costantemente bassa, la Roma ha sfruttato molto le corsie esterne. Under ha catalizzato il gioco dei giallorossi a destra, lato in cui la Roma ha concentrato il 43% dei suoi attacchi. L’ala turca è stata letteralmente imprendibile, vincendo 9 dribbling sui 13 tentati. Lulic ha faticato molto nel prendere le contromisure all’avversario. Nella slide sopra, si vede lo scaglionamento giallorosso, con Spinazzola e Under larghi che danno ampiezza. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

