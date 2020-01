Panchina Torino | fiducia a Mazzarri ma con cautela | e spunta un nome nostalgico in caso

FORMAZIONI Torino Atalanta : Pasalic in Panchina - Verdi-Berenguer dietro Belotti : Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Torino Atalanta Ecco gli schieramenti ufficiali di Torino-Atalanta, match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/2020. Torino (3-4-2-1): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Djidji, De Silvestri, Meite, Lukic, Laxalt, Verdi, Berenguer, Belotti. Atalanta (3-4-3): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Gomez, ...

Calciomercato Torino - svolta per Adopo : Panchina e poi prestito : Calciomercato Torino, svolta per Adopo: questa sera andrà in panchina contro l’Atalanta, poi largo al prestito in Serie B Il “caso Adopo“, al Torino, è prossimo ad una soluzione. Escluso dai convocati sia della prima squadra che della Primavera una settimana fa, il centrocampista classe 2000 questa sera sarà in panchina – complice anche un pacchetto di centrocampisti ridotto all’osso, tra infortuni e squalifiche – per ...

Torino Genoa - affaticamento per Nkoulou e Rincon : partono dalla Panchina : Torino Genoa, Nkoulou e Rincon in non perfette condizioni fisiche. I due partono dalla panchina nel match di Coppa Italia Nikolas Nkoulou e Tomas Rincon non faranno parte, almeno dall’inizio, di Torino-Genoa. I due partono dalla panchina nel match di Coppa Italia a causa delle condizioni fisiche non perfette. Al termine dell’allenamento odierno Mazzarri ha chiesto i suoi le condizioni fisiche, con i due che hanno affermato di non ...

Torino. Entro marzo sarà ricostruita la Panchina dedicata a Vito Scafidi : Entro il mese di marzo la panchina dedicata a Vito Scafidi sarà ricostruita. L’intervento si è reso necessario a seguito

Il quarto d’ora gialloblu - il Verona trova i gol dalla Panchina e rimonta il Torino : finisce 3-3 [FOTO] : Verona-Torino – Spettacolare partita a Verona. I gialloblu di Juric rimontano tre reti in un quarto d’ora al Torino. Primo tempo molto bello ed intenso. E’ il Torino a partire meglio e a sfiorare il gol in diverse circostanze con Verdi e Zaza. Il gol arriva con Berenguer, ma dopo un check col VAR l’arbitro La Penna annulla perché la palla era uscita sul cross di Rincon. Poco male per il Toro che trova il vantaggio ...

FORMAZIONI Verona Torino : Zaza titolare - Belotti in Panchina : Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Verona Torino Ecco gli schieramenti ufficiali di Hellas Verona-Torino, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/2020. Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric. Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Baselli, Rincon, ...

Torino - cadavere in un parco : qualcuno lo avrebbe scaricato su una Panchina : Giallo a Torino: nella tarda serata di ieri, il cadavere di un uomo è stato trovato su una panchina del parco in Via Cilea. Nessun documento addosso, ma si conosce già l’identità della vittima. Un testimone avrebbe visto un auto scaricare il corpo e poi andarsene. Il ritrovamento del cadavere È successo tutto attorno alla mezzanotte di ieri, martedì 03 dicembre. Stando a quanto riferito da Repubblica e altri quotidiani, un passante ...

