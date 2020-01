Matteo Salvini annuncia la manifestazione a Roma, Raggi: “Staccate la corrente ai citofoni” (Di martedì 28 gennaio 2020) Il leader della Lega ha annunciato una mobilitazione a Roma in programma per il prossimo 16 febbraio "pronti con candidati e progetti". Così la sindaca Virginia Raggi ai cittadini: "Consiglio a tutti i Romani di staccare la corrente ai campanelli, Matteo Salvini potrebbe citofonarvi per cercare di vendervi chiacchiere". fanpage

